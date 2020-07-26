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Espreso.tvКультура9 метров ткани и 4 мастерицы: памятники во Владимире получили новую одежду

9 метров ткани и 4 мастерицы: памятники во Владимире получили новую одежду


фото: volodymyrrada.gov.ua
Памятники Даниилу Галицкому, Владимиру Великому и Тарасу Шевченко во Владимире-Волынском одели в наряд с логотипом города

Памятники украсили по случаю Дня города, - сообщили в пресс-службе городского совета Владимира-Волынского.

В рамках артперфоманса "Княжеские одежды" памятникам создали новый наряд, в котором они пробудут несколько дней. Реализовали замысел фактически за неделю, а создавали одежду работники магазина "Тюль de Luxe" вместе с его владелицей Екатериной Охримчук. Тарасу Шевченко делали замеры, чтобы одеяние хорошо сидело, а вот для Владимира Великого одежды шили "на глаз".

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Фото: volodymyrrada.gov.ua


Всего на пошив одежды для памятников потратили более 9 метров ткани, а к пошиву присоединились 4 мастерицы. Одевали памятники по очереди: сначала одели памятник Даниилу Галицкому, затем - Тарасу Шевченко. А чтобы одеть Владимира Великого, пришлось привлекать спецтехнику.

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Фото: volodymyrrada.gov.ua

Отметим, сегодня Владимир-Волынский - один из старейших городов Украины - празднует 1032-ю годовщину со дня первого письменного упоминания. По случаю Дня города во Владимир-Волынском запланировано много различных мероприятий. В частности, в общественном транспорте сегодня звучат факты о Владимир-Волынскомй, поздравления по случаю 1032-й годовщины с первого письменного упоминания о городе, а на площади Героев всех желающих фотографируют на обложку юбилейной "газеты", можно сделать фотографию в специально созданной праздничной фотозоне. Под открытым небом открыта артгалерея "Известные и любимые" с изображениями 10 легендарных фигур Владимира.

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Фото: Официальная страница города в Facebook

Впрочем большинство из праздничных мероприятий происходит в онлайн и телеформате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с продолжением карантина. Праздничная программа продолжается в эфире АТМ "Владимир", на фейсбук-странице Владимир-Волынский. Официальная страница города , День города Владимира-Волынского . Подробная программа празднований также обнародована на сайте городского совета.

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