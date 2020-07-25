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Espreso.tvОбществоЗеленский требует, чтобы Украина одной из первых закупила вакцину от COVID-19

Зеленский требует, чтобы Украина одной из первых закупила вакцину от COVID-19


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство должно быть одним из первых в мире, кто закупит вакцину от коронавируса

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский заявил об этом на традиционном совещании с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и мерам по предотвращению распространения коронавируса.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", - сказал Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.

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