Зеленский требует, чтобы Украина одной из первых закупила вакцину от COVID-19

25 июля, 2020, 17:10

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский заявил об этом на традиционном совещании с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и мерам по предотвращению распространения коронавируса.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", - сказал Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.

20 июля в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в середине 2021 года.

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