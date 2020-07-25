За Голаны: авиация Израиля ответила на обстрел со стороны Сирии
Как сообщают в Армии обороны Израиля, это ответ на дневную стрельбу по территории Голанских высот, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на 9 канал телевидения Израиля.
Удары с воздуха нанесены по наблюдательных вышках и разведывательных объектах сирийских военных частей.
В свою очередь сирийское государственное ИА Сана сообщило о двух легкораненых.
Как отмечают в ЦАГАЛе, Израиль считает режим Асада ответственным за пятничный обстрел.
"Любое нарушение израильского суверенитета грозит мощным ударом", - уверяет пресс-служба израильской армии.
В пятницу днем в районе Голанских высот прозвучало несколько мощных взрывов. Обломками нанесен ущерб одному дому и припаркованному рядом с ним автомобилю в друзской деревне Мадждаль-Шамс, расположенной вблизи израильско-сирийской границы.
Вероятно, речь идет о минометном обстреле, который совершила одна из воюющих в Сирии сторон.
Возможно также, что это было падение снарядов сирийских ПВО, которые открыли огонь по израильскому БПЛА.
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