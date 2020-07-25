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Espreso.tvОбществоИсключительно дипломатического пути возвращения Крыма, Донецка и Луганска не существует, - Турчинов

Исключительно дипломатического пути возвращения Крыма, Донецка и Луганска не существует, - Турчинов

Одни только мирные переговоры не помогут восстановить территориальную целостность Украины

С таким заявлением государственный и общественный деятель Александр Турчинов выступил в интервью порталу ЦензорНет , передает Еспресо.TV.

"Наша историческая ответственность перед страной - защитить ее от российской агрессии и полностью освободить Донбасс и Крым. Но к этому нужно серьезно готовиться - усиливать, а не ослаблять наш оборонный потенциал. Освобождение нашей территории не может произойти только дипломатическим путем без постоянного наращивания силовой компоненты" , - отметил он.

"Нам нужна мощная армия. Нам необходимо современное оружие, в частности, ракетный потенциал стратегического уровня. Придет время - и мы поставим точку в этом противостоянии", - добавил Турчинов.

Еще одной предпосылкой восстановления мира и суверенитета Украины на Крымском полуострове и в отдельных, временно оккупированных районах Донетчины и Луганщины, включая оба местных областных центра, является, по его словам, потребность "сохранить единственный международный антироссийский фронт".

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