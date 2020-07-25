Интрига продолжается: на съезде львовской ячейки партии "ЕС" не огласили кандидата в мэры

25 июля, 2020, 13:44

Во Львове завершилось Общее собрание Львовской городской организации политической партии "Европейская Солидарность"

Об этом сообщает "Эспрессо-Запад".

В субботу, 25 июля, возле памятника Ивану Франко во Львове состоялось собрание городской организации политической партии "Европейская солидарность". Несколько сотен делегатов сегодня избрали главу городской организации. Им стал глава фракции во Львовском городском совете Петр Адамик. Впрочем, кто же будет представлен на выборах мэра Львова, в партии так и не озвучили. Говорят, что это в ближайших планах и все станет известно в течение месяца. На съезде присутствовали народные депутаты Украины Олег Синютка, Андрей Парубий и Николай Княжицкий. После их выступлений все делегаты проголосовали за два постановления.

"После смены власти Зеленский и его "слуги" взяли курс на построение централизованной вертикали управления по российскому образцу. Сначала у местных общин забрали финансирование, после этого административными методами, без диалога с гражданами, начали образовывать новые ОТО. Последним шагом власти стало авантюрное решение об укрупнении районов, которое приняли без какого-либо обсуждения с общественностью. Новые районы созданы, но они не наделены полномочиями и не обеспечены финансами на их деятельность. Со стороны власти это попытка административными методами нивелировать волеизъявление граждан в тех ОТО и городах, где партия власти получит неблагоприятные результаты на местных выборах, которые состоятся 25 октября этого года. "Европейская Солидарность" последовательно выступает за углубление реформы децентрализации, при сохранении институционности и независимости местного самоуправления. И мы сделаем все для того, чтобы остановить разрушение местного самоуправления", - говорится в постановлении о местном самоуправлении.

Еще одно постановление - о готовности к вызовам, которые стоят на местном уровне.

"Прошлый год показал, что нынешняя власть не способна проводить политику защиты национальных интересов, сопротивление российской агрессии и продолжение необходимых реформ. Поэтому на политической повестке дня становится полная перезагрузка власти. "Европейская Солидарность", партия пятого Президента Петра Порошенко, готова к этим вызовам. Мы понимаем, что задача непростые, но их необходимо выполнить. Мы призываем к единению все государственные политические силы. Путь к объединению и победе украинских и проевропейских сил начнется со Львова и Львовской области. В этом году во Львове и Львовской области перед "Европейской солидарностью "стоит одна цель - победа на местных выборах, победа в городах и селах, победа в районах и области. И мы обязательно победим", - убеждены делегаты.