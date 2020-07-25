Во Львове на верность Украине присягнули две сотни нацгвардейцев

25 июля, 2020, 16:50

Учитывая карантин, торжества проходили без присутствия родителей и родных

Об этом сообщается на Facebook-странице 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины.

Ребята в дальнейшем будут служить во Львове, Ривному, Тернополе и Ужгороде.

Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и присягу пришлось проводить в очень тесном военном кругу.

Фото: Facebook-страница 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины

Однако родители и родные смогли следить за трансляцией в режиме он-лайн. Теплые слова от родителей, сестер, друзей и любимых озвучивали бойцам, они улыбались и сразу из строя передавали свои "приветы".

"Дмитрий, мы тебя видели, очень тебя любим", - написала с Волыни мама одного из бойцов, Оксана Гольц. Дмитрий же из строя, со слезами на глазах говорит: "Мама, я тебя люблю". После ритуала присяги парень признался, что родителей очень не хватает, но понимает, что долг перед своим народом выполнить обязан.

Фото: Facebook-страница 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины

"Время пролетит очень быстро, - рассказывает Дмитрий, - и снова буду рядом с родными. Но сейчас меня переполняет гордость, что я не бежал от военной службы, со мной рядом такие же ребята, как и я".