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Espreso.tvМирВ ВОЗ заявили о новом антирекорде заболеваемости COVID-19 в мире

В ВОЗ заявили о новом антирекорде заболеваемости COVID-19 в мире


фото: Укрінформ
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 24 июля рекордные 284 196 новых случаев заболевания коронавирус

Об этом сообщает Укринформ.

По данным ВОЗ 24 июля в мире было зафиксировано 284 196 новых случаев COVID-19, что стало новым антирекордом. Об этом свидетельствуют графики в последнем отчете организации по коронавирусной ситуации.

Отмечается, что наибольшее количество новых случаев 24 июля были зафиксированы в США - 69 641, Бразилии - 67 860, а также Индии - 49 310.

Эти три страны продолжают лидировать и в мировом антирейтинге по общему количеству зафиксированных случаев COVID-19.

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