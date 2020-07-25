В ВОЗ заявили о новом антирекорде заболеваемости COVID-19 в мире

25 июля, 2020, 16:27

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 24 июля рекордные 284 196 новых случаев заболевания коронавирус

Об этом сообщает Укринформ.

По данным ВОЗ 24 июля в мире было зафиксировано 284 196 новых случаев COVID-19, что стало новым антирекордом. Об этом свидетельствуют графики в последнем отчете организации по коронавирусной ситуации.

Отмечается, что наибольшее количество новых случаев 24 июля были зафиксированы в США - 69 641, Бразилии - 67 860, а также Индии - 49 310.

Эти три страны продолжают лидировать и в мировом антирейтинге по общему количеству зафиксированных случаев COVID-19.

По состоянию на утро субботы, 25 июля 2020 года, в Украине выявлено 1 106 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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