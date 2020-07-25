В Венгрии исчезает последнее независимое СМИ. С портала Index.hu уволились 70 журналистов

25 июля, 2020, 14:51

Сегодня, 25 июля 2020 года, центр города Будапешта заполнен протестующими. Причина - более 70 журналистов и сотрудников главного новостного сайта Венгрии Index.hu уволились и обвинили окружение президента Виктора Орбана в попытке уничтожить или взять под контроль издание

Index - последнее из основных венгерских независимых СМИ, его главного редактора Шабольца Далла уволили во вторник. Журналисты заявили, что освобождение было "явным вмешательством" и попыткой оказать давление на сайт. Об этом в субботу, 25 июля 2020 года, рассказывает ВВС Украина, передает Еспресо.TV.

В прошлом месяце Шабольц Далл предупредил, что "Индекс" находится под таким внешним давлением, что это "может уничтожить нашу редакцию, какой мы ее знаем".

А 22 июня он указал, что редакция вэб-сайта "под угрозой", а циферблат на "барометре свободы" на домашней странице был обозначен как "опасный".

В пятницу, 24 июня, трое ведущих и более 70 других работников заявили, что прекращают свою работу там, поскольку председатель правления Ласло Бодолай отказался восстанавливать в должности главного редактора.

Опасения за независимость Index начали возникать несколько месяцев назад, когда про-Орбанский бизнесмен Миклош Василий овладел 50% акций компании, контролирующей денежные потоки Index. Он уже руководил провластным заказчиком TV2, и его рассматривали как ключевую фигуру в преобразовании другого венгерского вэб-сайта, "Ориго", в провластный ресурс.

В настоящее время теперь уже бывшие журналисты Index сформировали группу в Facebook, чтобы попытаться продолжить свою работу.

Справка

Орбан руководил Венгрией с 1988 до 2002 года, затем его партия Фидес победила в 2010 году и с тех пор он неизменный руководитель страны.

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