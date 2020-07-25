В Тернополе предлагают перенести в музей памятник Пушкину
25 июля, 2020, 11:53
"Переместить памятник Пушкину, поставить вместо него памятник украинскому деятелю"
Такую петицию, адресованную Тернопольскому городскому совету, зарегистрировал гражданин Виктор Гнатив. Об этом передает Еспресо.TV.
"Российский имперский поэт Пушкин никогда не был в Тернополе, не писал об этом городе. Сам поэт продолжал имперскую традицию и мифотворчества, считая украинцев низшей ступеней, которые должны быть под Москвой. Вполне логично было бы убрать этот памятник, а на его месте поставить памятник кому-то из украинцев, местных деятелей", - отмечает автор петиции.
По его мнению, памятник Пушкину "было бы логично поставить где-то в музее".
- Тернопольский памятник Пушкину расположен в сквере по улице Черновола (ранее назывался "Сквер Пушкина").
- Это памятник монументального искусства местного значения, охранный номер 28, один из немногочисленных памятников советского периода, не снесли.
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