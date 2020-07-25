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Espreso.tvОбществоВ Тернополе предлагают перенести в музей памятник Пушкину

В Тернополе предлагают перенести в музей памятник Пушкину


фото: monuments.top
"Переместить памятник Пушкину, поставить вместо него памятник украинскому деятелю"

Такую петицию, адресованную Тернопольскому городскому совету, зарегистрировал гражданин Виктор Гнатив. Об этом передает Еспресо.TV.

"Российский имперский поэт Пушкин никогда не был в Тернополе, не писал об этом городе. Сам поэт продолжал имперскую традицию и мифотворчества, считая украинцев низшей ступеней, которые должны быть под Москвой. Вполне логично было бы убрать этот памятник, а на его месте поставить памятник кому-то из украинцев, местных деятелей", - отмечает автор петиции.

По его мнению, памятник Пушкину "было бы логично поставить где-то в музее".

  • Тернопольский памятник Пушкину расположен в сквере по улице Черновола (ранее назывался "Сквер Пушкина").
  • Это памятник монументального искусства местного значения, охранный номер 28, один из немногочисленных памятников советского периода, не снесли.

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