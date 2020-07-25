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Espreso.tvСпортВ США зафиксировали самый быстрый нокаут в истории женского бокса. ВИДЕО

В США зафиксировали самый быстрый нокаут в истории женского бокса. ВИДЕО


фото: Getty Images
Американка Сеньеса Эстрада нокаутировала соотечественницу Миранду Аткинс на 7-й секунде боя

Об этом сообщает промоутерская компания Golden Boy в twitter.

Во время вечера бокса в Калифорнии 28-летняя Эстрада отправила 42-летнюю соперницу в нокаут на 7-й секунде боя.

Этот нокаут стал самым быстрым в истории женского бокса. Аткинс потерпела первое поражение в карьере.

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