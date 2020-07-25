В США зафиксировали самый быстрый нокаут в истории женского бокса. ВИДЕО
25 июля, 2020, 22:49
Американка Сеньеса Эстрада нокаутировала соотечественницу Миранду Аткинс на 7-й секунде боя
Об этом сообщает промоутерская компания Golden Boy в twitter.
Во время вечера бокса в Калифорнии 28-летняя Эстрада отправила 42-летнюю соперницу в нокаут на 7-й секунде боя.
Этот нокаут стал самым быстрым в истории женского бокса. Аткинс потерпела первое поражение в карьере.
RECORD BREAKING @SeniesaSuperbad 7 second KO!- Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) July 25, 2020
@dazn_usa ! #OrtizVargas pic.twitter.com/VrropY87FY
- Напомним, 17 июля пуэрториканский боксер Феликс Вередехо нокаутировал американца Вилла Мадеру в первом раунде и бросил вызов украинцу Василию Ломаченко.
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