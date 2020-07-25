В Кривом Роге 27-летнего мужчину 2 суток держали на привязи в собачьем ошейнике и требовали деньги

25 июля, 2020, 13:29

Правоохранители в Кривом Роге освободили 27-летнего мужчину, которого незаконно удерживали и пытали на привязи и требовали денег, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Подробности рассказывает Еспресо.TV.

"Как установили полицейские, потерпевшего похитил знакомый от собственного дома, после чего двое суток держал на привязи и требовал деньги. Действия злоумышленника следователи квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса. Сотрудники Покровского отделения полиции получили информацию об издевательствах над человеком. По словам свидетеля, сосед удерживает человека на привязи в собачьем ошейнике и бьет его ", - говорится в сообщении полиции.

Так, 24 июля правоохранители обнаружили 27-летнего потерпевшего, который имел на теле многочисленные телесные повреждения, его доставили в больницу. Также в квартире задержали 31-летнего злоумышленника, причастного к преступлению.

Как установили полицейские, мужчина похитил знакомого от подъезда дома. Злоумышленник заставил его сесть в автомобиль и отвез в собственную квартиру, а в доме надел на мужчину ошейник и привязал.

"В течение двух дней он издевался над потерпевшим, бил его и требовал деньги. Также отобрал ключи от квартиры, куда впоследствии пришел и украл ценные вещи", - отмечают в Нацполиции.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. За пытки, незаконное лишение свободы и ограбление полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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