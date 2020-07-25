В Кривом Роге 27-летнего мужчину 2 суток держали на привязи в собачьем ошейнике и требовали деньги
Подробности рассказывает Еспресо.TV.
"Как установили полицейские, потерпевшего похитил знакомый от собственного дома, после чего двое суток держал на привязи и требовал деньги. Действия злоумышленника следователи квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса. Сотрудники Покровского отделения полиции получили информацию об издевательствах над человеком. По словам свидетеля, сосед удерживает человека на привязи в собачьем ошейнике и бьет его ", - говорится в сообщении полиции.
Так, 24 июля правоохранители обнаружили 27-летнего потерпевшего, который имел на теле многочисленные телесные повреждения, его доставили в больницу. Также в квартире задержали 31-летнего злоумышленника, причастного к преступлению.
Как установили полицейские, мужчина похитил знакомого от подъезда дома. Злоумышленник заставил его сесть в автомобиль и отвез в собственную квартиру, а в доме надел на мужчину ошейник и привязал.
"В течение двух дней он издевался над потерпевшим, бил его и требовал деньги. Также отобрал ключи от квартиры, куда впоследствии пришел и украл ценные вещи", - отмечают в Нацполиции.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. За пытки, незаконное лишение свободы и ограбление полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор