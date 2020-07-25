В Черновцах обнаружили склад контрабандистов с товаром на миллион

25 июля, 2020, 13:51

Почти 44 тысячи пачек сигарет контрабандисты собрали в одном из гаражей Черновцов, чтобы впоследствии нелегально отправить в Румынию

Табачные изделия во время следственно-оперативных мероприятий обнаружили пограничники Черновицкого отряда вместе с сотрудниками налоговой милиции ГФС Украины в Черновицкой области, передает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Мероприятия проходили в рамках уголовного производства, которое начали по сообщению Главного оперативно-розыскного отдела Черновицкого пограничного отряда по ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199 Уголовного кодекса Украины.

Обнаруженные сигареты, которые были без марок акцизного сбора в упаковках известных брендов, изъяли.

Ориентировочная стоимость конфиската составляет около 1,17 млн гривен.

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