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Espreso.tvСпортУПЛ: Где и когда смотреть матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы

УПЛ: Где и когда смотреть матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы


фото: koloskovalivka.com
В плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы коваливский "Колос" сыграет против "Днепр-1", а "Александрия" с "Мариуполем"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победители пар встретятся 29 июля, где и решится судьба последнего еврокубкового места для Украины. Ранее в Лигу чемпионов вышли "Шахтер" и "Динамо", а в Лигу Европы "Заря" и "Десна".

Плей-офф Лиги Европы

Полуфинал

25 июля, суббота

17:00 "Колос" - "Днепр-1", прямая трансляция на "Футбол 2"

19:30 "Александрия" - "Мариуполь", прямая трансляция на "Футбол 1"

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