УПЛ: Где и когда смотреть матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы

25 июля, 2020, 07:07

В плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы коваливский "Колос" сыграет против "Днепр-1", а "Александрия" с "Мариуполем"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победители пар встретятся 29 июля, где и решится судьба последнего еврокубкового места для Украины. Ранее в Лигу чемпионов вышли "Шахтер" и "Динамо", а в Лигу Европы "Заря" и "Десна".

Плей-офф Лиги Европы

Полуфинал

25 июля, суббота

17:00 "Колос" - "Днепр-1", прямая трансляция на "Футбол 2"

19:30 "Александрия" - "Мариуполь", прямая трансляция на "Футбол 1"

Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу" .

"Динамо" проиграло "Колосу", однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.

Кроме этого, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .