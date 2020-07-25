УПЛ: Где и когда смотреть матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы
25 июля, 2020, 07:07
В плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы коваливский "Колос" сыграет против "Днепр-1", а "Александрия" с "Мариуполем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победители пар встретятся 29 июля, где и решится судьба последнего еврокубкового места для Украины. Ранее в Лигу чемпионов вышли "Шахтер" и "Динамо", а в Лигу Европы "Заря" и "Десна".
Плей-офф Лиги Европы
Полуфинал
25 июля, суббота
17:00 "Колос" - "Днепр-1", прямая трансляция на "Футбол 2"
19:30 "Александрия" - "Мариуполь", прямая трансляция на "Футбол 1"
- Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу" .
- "Динамо" проиграло "Колосу", однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.
- Кроме этого, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .
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