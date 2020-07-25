Тихановская обратилась к белорусским военным

25 июля, 2020, 14:02

Кандидат в президенты Беларуси от объединенной оппозиции Светлана Тихановская, жена видеоблоггера и политзаключенного Сергея Тихановского, во время общения с избирателями в городе Орша в субботу, 25 июля 2020 года, выступила с обращением к белорусским силовикам

Об этом со ссылкой на Хартыя'97 передает Еспресо.TV.

"Я обращаюсь к военным, потому что они - такие же люди, как и мы. Я не думаю, что они хотели стать офицерами, чтобы выполнять преступные приказы. Не думаю, что они хотят выходить и бить обычных белорусов, так как среди белорусов есть их матери, отцы, жены, дети, братья и сестры. Я уверена, что им не хочется это делать. им не хочется идти против своего же народа ", - сказала Тихановская.

"Не делайте этого. Вы - белорусы и мы - белорусы. Не надо сталкивать нас лбами. Мы - одна семья. Мы - один народ. Пожалуйста, не стоит этого делать. Подумайте, это все останется на вашей совести", - добавила политики на.

Выступление Тихановськой состоялось на огромном по количеству присутствующих предвыборном митинге.

Как и в течение всей прошлой недели в агитационном турне по городам Беларуси, ее сопровождают Вероника Цепкало, жена предпринимателя и оппозиционного политика Валерия Цепкало, а также Мария Колесникова, представитель удерживаемого под стражей банкира Виктора Бабарыко.

Валерию Цепкало, Виктору Бабарыко ЦИК отказала в регистрации кандидатами в президенты, а Сергею Тихановскому не дали даже собрать подписи.

Сейчас Бабарыко и Тихановський находятся в СИЗО. Цепкало выехал за границу.

Ниже приводится полная запись сегодняшнего выступления Тихановськой в Орше

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