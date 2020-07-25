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Espreso.tvОбществоСтоличные площади Шевченко и Петропавловскую освободили от "блошиных" рынков

Столичные площади Шевченко и Петропавловскую освободили от "блошиных" рынков

После выполнения работ по благоустройству и озеленению Петропавловской площади, что за известным в Киеве Птичьим рынком, в том районе все равно наблюдалось значительное скопление продавцов хлама. Они размещались вплотную и вдоль трамвайных путей. Беспорядок решили убрать

Подробности со ссылкой на Вечерний Киев рассказывает Еспресо.TV.

Отдел контроля за благоустройством Оболонской РГА предупредил, что в течение нескольких дней будет наводить на этой локации порядок вместе с Оболонским управлением полиции. В пятницу, 24 июля 2020 года, был проведен первый рейд, сегодня, 25 июля, с самого утра, несмотря на дождь, - второй.

"Надо сделать Киев чистым. Мы предупреждали, что рейд на Петропавловской площади носит системный характер и принципиальную позицию, поэтому даже в выходные дни мы не будем отдыхать", - сообщили в отделе благоустройства.

Таким образом предупреждения стихийной торговли прошло сразу по двум локациями:

- Петропавловская площадь (блошиный рынок);

- ул. Вышгородская 56/2 (площадь Т.Шевченко).

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