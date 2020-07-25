Родных и близких в больницах можно посещать без ПЦР-теста, - МЗ
Об этом в субботу, 25 июля 2020, на ежедневном брифинге в режиме онлайн рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.
"Не существует никаких запретов относительно посещения. Не существует обязательного условия во время посещения иметь справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Единственный запрет касается больных коронавирусом, которые находятся с этим диагнозом в больницах. Их посещать нельзя", - отметил министр .
"Вместе с тем, когда вы посещаете своего близкого человека в больнице, подумайте, нет ли у вас коронавируса, поэтому если к основному заболеванию, которым страдает ваш близкий человек, еще добавится COVID-19, это может осложнить течение основного", - добавил Степанов.
- Напомним, по состоянию на утро субботы, 25 июля 2020 года, в Украине выявлено 1106 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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