Родных и близких в больницах можно посещать без ПЦР-теста, - МЗ

25 июля, 2020, 14:37

В Украине для посещения в больницах родных и близких (кроме больных COVID-19) не обязательно иметь справку о негативном результате ПЦР-тестирования на коронавирус

Об этом в субботу, 25 июля 2020, на ежедневном брифинге в режиме онлайн рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.

"Не существует никаких запретов относительно посещения. Не существует обязательного условия во время посещения иметь справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Единственный запрет касается больных коронавирусом, которые находятся с этим диагнозом в больницах. Их посещать нельзя", - отметил министр .

"Вместе с тем, когда вы посещаете своего близкого человека в больнице, подумайте, нет ли у вас коронавируса, поэтому если к основному заболеванию, которым страдает ваш близкий человек, еще добавится COVID-19, это может осложнить течение основного", - добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 25 июля 2020 года, в Украине выявлено 1106 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.