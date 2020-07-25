"Люди у власти заботятся не о соборной Украине, а о соборном кармане", - Николай Княжицкий

25 июля, 2020, 12:43

Большинство граждан начинают видеть реальные результаты деятельности "зеленой власти"

Об этом заявил на Общем собрании Львовской организации партии "Европейская Солидарность" народный депутат Украины от этой политической силы Николай Княжицкий, - передает "Эспрессо-Запад".

По мнению нардепа, одной из причин поражения национально-демократических сил на президентских и парламентских выборах была их разбросанность. Тогда, считает Николай Княжицкий, произошло "уничтожение соединения".

Но оно восстанавливается, особенно сейчас, когда большинство граждан начинают видеть реальные результаты деятельности "зеленой власти".

"Люди у власти заботятся не о соборной Украине, а о соборном кармане", - сказал Николай Княжицкий.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" убежден, что "зеленая" власть проигрывает во Львове и в Киеве, и "мы одержим победу".

Напомним, сегодня во Львове проходят Общие собрания Львовской организации партии "Европейская Солидарность". На них, в частности, представили результаты праймериз на главу городского отделения партии, состоявшихся весной, и избрали главу городской организации.