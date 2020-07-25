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Espreso.tvОбщество"Люди у власти заботятся не о соборной Украине, а о соборном кармане", - Николай Княжицкий

"Люди у власти заботятся не о соборной Украине, а о соборном кармане", - Николай Княжицкий

Большинство граждан начинают видеть реальные результаты деятельности "зеленой власти"

Об этом заявил на Общем собрании Львовской организации партии "Европейская Солидарность" народный депутат Украины от этой политической силы Николай Княжицкий, - передает "Эспрессо-Запад".

По мнению нардепа, одной из причин поражения национально-демократических сил на президентских и парламентских выборах была их разбросанность. Тогда, считает Николай Княжицкий, произошло "уничтожение соединения".

Но оно восстанавливается, особенно сейчас, когда большинство граждан начинают видеть реальные результаты деятельности "зеленой власти".

"Люди у власти заботятся не о соборной Украине, а о соборном кармане", - сказал Николай Княжицкий.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" убежден, что "зеленая" власть проигрывает во Львове и в Киеве, и "мы одержим победу".

Напомним, сегодня во Львове проходят Общие собрания Львовской организации партии "Европейская Солидарность". На них, в частности, представили результаты праймериз на главу городского отделения партии, состоявшихся весной, и избрали главу городской организации.

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