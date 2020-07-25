"Колос" разгромил "Днепр-1" в плей-офф за выход в Лигу Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 23-й минуте "Колос" вперед вывел Павел Ореховский. Через минуту преимущество команды из Коваливки увеличил Денис Антюх.
В начале второго тайма Евгений Волынец забил в собственные ворота, благодаря чему "Днепр-1" сократил отставание в счете.
На 51-й минуте Денис Антюх сделал дубль. До разгромного результат на 88-й минуте довел Евгений Морозко.
"Колос" победил "Днепр-1" 4:1 и вышел в финал плей-офф чемпионата Украины за право выступить в Лиге Европы.
В другом полуфинале плей-офф 25 июля сыграют "Александрия" и "Мариуполь".
Чемпионат Украины
Плей-офф за место в Лиге Европы. полуфинал
25 июля
"Колос" - "Днепр-1" 4:1
Голы: Ореховский, 23 Антюх, 24, 51, Морозко, 88 - Волынец, 48 (авт.)
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