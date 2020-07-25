"Чемодан - вокзал - Самара!". Хабаровск вышел против нового губернатора

25 июля, 2020, 10:32

Жители города Хабаровска (Дальний Восток, РФ) сегодня, 25 июля 2020 года, третью субботу подряд вышли на несанкционированный митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. К своим требованиям они также добавили необходимость отстранения от должности нынешнего в. и.о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева

Об этом со ссылкой на портал DVnovosti hрозповидае Еспресо.TV.

Люди традиционно шли маршем к центральной площади Ленина, где рядом со зданием правительства края состоялся митинг.

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"О количестве протестующих. Совершенно очевидно, что их больше, чем в прошлый раз. Точное число назвать сложно - нужна фотография всей колонны. В социальных сетях пишут о 95 тыс. - вероятно, что это просто вброс, который не соответствует действительности. Реальные цифры гораздо ниже, хотя речь, по всей видимости, все же идет о десятках тысяч ", - отмечает DVnovosti.

В поддержку Хабаровска пикетчики также собрались во Владивостоке на Южно-Сахалинске. Однако в значительно меньшем количестве.

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Как свидетельствуют сегодняшние фото и видео из Хабаровска, там опять было много участников акции с бело-зелено-синим флагом Хабаровского края и флагом города с изображением двух медведей. Также в колонне можно было заметить два флага несуществующего СССР.

Популярным лозунгом стал адресованный назначенному вместо местного Фургала москвичу Дегтяреву слоган "Чемодан - вокзал - Самара!". Самара упоминается как место рождения.

Сам Дегрярьов заявляет, что протестами в городе руководят "иностранные граждане". Вместе с тем, он не стал уточнять то, кого он имеет в виду.

Напомним, ежедневные протесты в Хабаровске продолжаются уже там с субботы, 11 июля.

Некоторые из лозунгов, под которыми на днях жители Хабаровска выступают на многотысячных протестных акциях, имеют геополитический смысл . Есть скриншоты из прямых трансляций, где люди держат в руках большие баннеры со словами "Кремль не слышит! Трамп, спаси!", При этом слово "спаси" подчеркнуто, а также со словами "Москва, иди из нашей реки! Из наших недр и нашей тайги! ".

Причина резкого недовольства местных жителей - политически мотивированный, как они считают, арест Басманным судом Москвы их губернатора Сергея Фургала, задержанного якобы за организацию серии заказных убийств в 2004-2005 годах.

Его задержали после подведения официальных итогов общероссийского конституционного референдума по "обнулению" количества сроков президентского правления Путина. Хабаровский край имел одни из самых низких показателей его поддержки.

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