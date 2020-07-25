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Espreso.tvОбществоПриватБанк в американском суде обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании почти $800 млн

ПриватБанк в американском суде обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании почти $800 млн


фото: Reuters
ПриватБанк в американском суде заявил об отмывании бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым около $800 млн

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Проверив дополнительные банковские документы, банк 21 июля подал в суд в штате Делавэр измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли $660 млн через группу американских компаний Optima и еще $100 млн через другие американские компании.

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Свой первоначальный иск ПриватБанк подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США $623 млн. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.

В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает ПриватБанк, еще $86 млн сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс- капитал".

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам,  выдаваемым ПриватБанком различными компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.

ПриватБанк находится в средоточии споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов. Исход противостояния будет иметь значительное влияние на отношения Украины с Западом.

Национальный банк Украины обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали ПриватБанк как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком во время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними же лицам и структурам.

В декабря 2016 года государство национализировало ПриватБанк из-за опасений, что этот крупнейший коммерческий банк в стране может обанкротиться из-за недостатка капитала на сумму в $5,5 млрд.

Западные чиновники и финансовые институты призывают Украину добиться возвращения хотя бы части из миллиардов долларов, которые государство потратило на спасение банка от последствий, как говорят в Киеве, действий обоих олигархов.

Оба олигарха отрицают все обвинения, называют национализацию банка политически мотивированной и судятся за возвращение банка под свой контроль.

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