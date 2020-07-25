Причиной пожара в луцкой многоэтажке стал самогонный аппарат

25 июля, 2020, 10:22

Сегодня ночью в областном центре Волыни возник пожар в жилом доме

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Они писали, что во время пожара пострадала женщина.

Впоследствии стало известно, что женщина, которая находилась в квартире, умерла после того, как ее забрала "скорая". Как рассказал один из сотрудников полиции, известно, что погибшей лучанке - 62 года. Ее звали Валентина. Они жила в квартире одна.

"Когда все началось, мама мне позвонила. Сказала: "Горю!". Я немедленно приехал к матери, но было уже поздно - она очень обгорела и надышалась угарным газом. Ее вынесли едва живой", - рассказал Волинь.post сын погибшей Валентины.

По словам спасателей, работавших на месте чрезвычайного происшествия, возгорание произошло на четвертом этаже старого здания - фактически под самой крышей дома.



Фото: Волынские новости

"Огонь мог распространиться от самогонного аппарата, поскольку "горячая точка" пожара была именно в том месте, где он стоял", - отметил один из спасателей, который принимал участие в ликвидации возгорания.