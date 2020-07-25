Пентагон решил рассекретить данные об НЛО

25 июля, 2020, 22:03

Специальная группа по изучению НЛО при Пентагоне рассекретит часть собранных данных

Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает УНИАН.

Об этом говорится в докладе Комитета по разведке сената США. Группа специалистов сначала стандартизирует данные и отчеты о наблюдении за НЛО, после чего сообщит общественности о некоторых свои выводах в течение шести месяцев после разрешения разведки.

Глава сенатского комитета Марко Рубио заявил, что обеспокоен летающими объектами, появляющимися над военными базами США и местами военных учений.

"Честно говоря, если это появилось из-за пределов этой планеты, это было бы лучше, чем если это какой-то технологический скачок Китая или России, или какого-то другого противника", - сказал Рубио.

Сотрудник программы Эрика Дэвиса рассказал, что проводил закрытый брифинг для Минобороны по вопросу поиска "транспортных средств не из этого мира, которые не были сделаны на Земле".

Напомним, 27 апреля Военно-морское командование США опубликовало видеозаписи, на которых, вероятно, изображен неопознанный летающий объект.

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