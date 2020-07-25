Пентагон решил рассекретить данные об НЛО
Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает УНИАН.
Об этом говорится в докладе Комитета по разведке сената США. Группа специалистов сначала стандартизирует данные и отчеты о наблюдении за НЛО, после чего сообщит общественности о некоторых свои выводах в течение шести месяцев после разрешения разведки.
Глава сенатского комитета Марко Рубио заявил, что обеспокоен летающими объектами, появляющимися над военными базами США и местами военных учений.
"Честно говоря, если это появилось из-за пределов этой планеты, это было бы лучше, чем если это какой-то технологический скачок Китая или России, или какого-то другого противника", - сказал Рубио.
Сотрудник программы Эрика Дэвиса рассказал, что проводил закрытый брифинг для Минобороны по вопросу поиска "транспортных средств не из этого мира, которые не были сделаны на Земле".
- Напомним, 27 апреля Военно-морское командование США опубликовало видеозаписи, на которых, вероятно, изображен неопознанный летающий объект.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-
-
Читайте также
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-