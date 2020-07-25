На улицах Львова появились полицейские на мотоциклах

25 июля, 2020, 13:07

Сегодня, 25 июля 2020 года, во Львове официально запустили мотопатруль

Львов стал вторым украинским городом после Киева, где появился мотопатруль, передает "Эспрессо-Запад".

В торжественной церемонии по случаю начала работы приняли участие начальник патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко и городской глава Львова Андрей Садовый .

"Львов - второй город Украины после Киева, где с сегодняшнего дня на улицах города будет работать мотопатруль. Меня очень радует, что именно Львов вслед за столицей имеет этот вид патруля, потому специфика города не всегда позволяет нам вовремя приехать на то или иное событие. Автомобиль будет ехать долго, пеший патруль будет идти долго, поэтому мобильность и оперативность мотопатруля - основной ", - отметил во время церемонии Пилипенко.

Всего в городе будет работать 9 мотопатрулей.

"Особой привязки к районам нету. Будут патрулировать как центральную часть города, так и окрестности", - добавил Пилипенко.

Все полицейские вчера успешно сдали экзамены и сегодня уже приступят к патрулированию улиц.

Кроме навыков управления средствами, патрульные прошли дополнительные курсы по домедицинской помощи.

Мотопатруль будет привлекать к оформлению ДТП, во время экстренных ситуаций (например, заминирование, взрывы, пожары), а также других инцидентов, где требуется оперативный подъезд полиции.

"Один экипаж занимается оформлением ДТП, второй - максимально растягивает "пробку", которая есть. Соответственно, это удобнее гражданам. Где машина будет ехать полчаса, мотоцикл сможет доехать за 5-10 минут", - пояснил начальник патрульной полиции Львовщины.

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