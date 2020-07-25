На Львовщине почтили память Героя Небесной Сотни Богдана Сольчаника

25 июля, 2020, 15:16

Сегодня ему могло бы исполниться 35 лет

Память Богдана Сольчаника почтили в его родном городе - Старом Самборе. Цветы к могиле Героя положили заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Бучко и председатель Старосамборской райгосадминистрации Петр Назар. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

В вестибюле Львовской областной администрации установлен посвященный Герою стенд с выставки "Истории жизни Героев Небесной Сотни Львовщины" Музея освободительной борьбы Украины, который является отделом Львовского исторического музея. Выставка "Истории жизни Героев Небесной Сотни Львовщины", в которую вошли 25 стендов с жизнеописаниями Героев, можно увидеть в Музее освободительной борьбы Украины по адресу ул. Лысенко, 23а.

Справка:

Сольчаник Богдан Зиновьевич (25 июля 1985 г., город Старый Самбор - 20 февраля 2014 г., Киев) - украинский историк, общественный деятель, преподаватель кафедры новой и новейшей истории Украины Украинского католического университета во Львове. Был активистом Гражданской сети "ОПОРА". Участник Оранжевой революции. 2013-2014 гг. несколько раз приезжал на Майдан Независимости в Киев, где был активным участником Революции Достоинства. 20 февраля 2014 года утром погиб на улице Институтской в результате огнестрельного ранения: пуля снайпера попала ему в шею, в сонную артерию.

В 2014 году был издан сборник стихов Богдана Сольчаник "Кухни моего поколения". Похоронен в родном городе Старом Самборе Львовской области.