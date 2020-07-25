На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады в Facebook.
В четверг, 23 июля, на Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб водитель-электрик 44-й отдельной артиллерийской бригады Михаил Воронский. Он родился в селе Добривляны Залещицкого района Тернопольской области.
По предварительным данным военнослужащий 1966 года рождения скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование.
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