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Espreso.tvОбществоКулеба призвал усилить давление на Кремль за нарушениея прав человека в Крыму

Кулеба призвал усилить давление на Кремль за нарушениея прав человека в Крыму


фото: radiosvoboda.org
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал усилить давление на Россию за нарушение прав человека в оккупированном Крыму

Об этом Кулеба написал в twitter.

По его словам, действия российских властей в оккупированном Крыму - увеличение нарушений прав человека и милитаризация требуют увеличения давления на Кремль.

"Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма. В то же время, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине", - написал Кулеба.

Он отметил, что сегодня исполняется 2 года с объявления Крымской декларации Майкла Помпео.

"Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена", - напомнил Кулеба.

Министр выразил благодарность США, которые в 80-ю годовщину Декларации Уэллеса, несколько дней назад, подтвердили политику непризнания оккупации Крыма, направив Москве четкий сигнал: незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временная и однажды закончится.

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