Государственный архив Волыни выложил в сеть 215 рассекреченных дел КГБ

25 июля, 2020, 16:14

Архивом Волынской области обнародованы 215 архивных уголовных дел несудебных органов за 1939-1953 годы из фонда 4666 "Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров УССР в Волынской области, г. Луцк, Волынская область"

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Это отсканированные материалы в формате PDF.

С обнародованным делами, посвященные отдельным лицам и их группам, можно ознакомиться по этой ссылке.

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