Днепру дали разрешение на взрывные работы для строительства метро
25 июля, 2020, 12:20
Метростроителям города Днепр позволили взрывные работы
Об этом заявил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, передает Еспресо.TV со ссылкой на Днепроград .
Метростроевцы получили разрешение от ГУ Гоструда в Днепропетровской области на проведение взрывных работ на строительстве метро.
По словам Лысенко, на получение разрешения потратили больше года.
"16 писем в Кабинет министров. 23 - в Министерство инфраструктуры. Сотни совещаний, консультаций и около 400 кг документов, чтобы получить эту бумагу формата А4", - отметил чиновник.
- Напомним, осенью 2019 СБУ обвиняла руководство коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" в закупке некачественного оборудования .
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