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Espreso.tvОбществоДнепру дали разрешение на взрывные работы для строительства метро

Днепру дали разрешение на взрывные работы для строительства метро

Станция метро "Метростроителей". Днепр
фото: Wikipedia
Метростроителям города Днепр позволили взрывные работы

Об этом заявил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, передает Еспресо.TV со ссылкой на Днепроград .

Метростроевцы получили разрешение от ГУ Гоструда в Днепропетровской области на проведение взрывных работ на строительстве метро.

По словам Лысенко, на получение разрешения потратили больше года.

"16 писем в Кабинет министров. 23 - в Министерство инфраструктуры. Сотни совещаний, консультаций и около 400 кг документов, чтобы получить эту бумагу формата А4", - отметил чиновник.

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