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Espreso.tvОбщество26-летний украинец "заправил" грузовик тремя центнерами янтаря

26-летний украинец "заправил" грузовик тремя центнерами янтаря


фото: dpsu.gov.ua
За попытку нелегально вывезти янтарь из Украины в Румынию нарушитель лишился автомобиля: 26-летний украинец пытался провезти в бензобаках из Украины в Румынию 317 кг янтаря

Попытку нелегального вывоза камней разоблачили сотрудники пункта пропуска "Дьяково" на участке Мукачевского пограничного отряда в Закарпатской области

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Пограничники оформляли грузовик, которым в Румынию везли топливные гранулы. Обзорная группа отметила, что на топливном баке не заводские швы и самодельные крепления. Поэтому машину решили проверить тщательнее.

Во время проверки военнослужащие отдела "Дьяково", сотрудники оперативного подразделения Мукачевского пограничного отряда совместно с таможенниками провели углубленный осмотр. С помощью технических средств контроля убедились, что в топливном баке есть посторонние предметы. Для их извлечения пришлось демонтировать бензобаки, сливать из них топливо и разрезать.

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Как выяснили в ходе проверки, в двух бензобаках были заварены металлические бочки, а в них были спрятаны мешки с янтарем. Из одного бака добыли чуть более 200 килограммов камней, из другого - остальные.

Для проведения соответствующих процессуальных и следственных действий привлекли также сотрудников СБУ и Нацполиции.

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Грузовик (тягач Renault 2008 года выпуска) изъяли и оценили в более 275 000 гривен. Его водителя, 26-летнего гражданина Украины, передали сотрудникам Нацполиции.

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