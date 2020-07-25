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Espreso.tvОперація об'єднаних сил25 июля на фронте: оккупанты 11 раз нарушили режим тишины

25 июля на фронте: оккупанты 11 раз нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
25 июля на Донбассе российские оккупационные войска совершили 11 обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

25 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Недалеко от населенного пункта Опытное в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. А по опорным пунктам наших защитников вблизи Водяного и Авдеевки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По украинским воинам вблизи Попасной и Орехова, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска использовали минометы 120-го калибра.

Неподалеку Троицкого и Новозвановки противник применил 120-ти и 82-х мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы. В районе населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Причепиловки - из станковых противотанковых гранатометов.

На других участках линии разграничения соблюдался режим тишины.

За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, потерь среди украинских защитников нет.

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