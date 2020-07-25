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Espreso.tvОбщество24 июля на фронте: с российской стороны - 9 обстрелов неподалеку от 7 сел и поселков, 1 раненый, с украинской - без потерь

24 июля на фронте: с российской стороны - 9 обстрелов неподалеку от 7 сел и поселков, 1 раненый, с украинской - без потерь

иллюстративное
В пятницу, 24 июля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 25 июля 2020, передает Еспресо.TV.

Российско-террористические войска при этом использовали "запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение", отмечается в сообщении.

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Режим "Тишина" нарушался россиянами вблизи 7 населенных пунктов:

Старогнатовки - противник трижды применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

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Гнутового, Лебединского, Пищевиков и Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберные пулеметов и стрелкового оружия;

Новотошковского и Хутора Свободный - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вооруженные провокации противника и огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, за минувшие сутки украинские воины ранили одного захватчика", - отмечает командование ООС.

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За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

  • Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 понедельника, 27 июля, т.е. уже через два дня, должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня .

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