Жили в сарае, работали в полях: на Херсонщине разоблачили мужчину, который держал в трудовом рабстве 13 граждан

24 июля, 2020, 14:15

Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 работников из центральных и западных областей Украины и заставлял вкалывать по 15 часов в день

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 работников из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров. Полицейские провели спецоперацию по освобождению пленников и сейчас они на свободе", - говорится в сообщении.

Зазнааетья, что двум работникам удалось уйти от поработителя и они сразу обратились в полицию.

Спецоперация по освобождению работников в 04:00 ч утра совершили работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП, Скадовского отделения полиции, под процессуальным руководством Скадовского районного прокуратуры и по силовой поддержке спецподразделения полиции КОРД.

"Мы установили, что в так называемом" трудовом лагере "находилось 13 человек в возрасте от 19 до 53-х годов, среди них две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек ", - сообщил начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Херсонщины Олег Шанько.

По словам рабочих, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях.

Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами работники работали только за спальное место и еду.

В полиции возбудили дело по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека" и "торговля людьми".

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