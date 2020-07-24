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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду законопроект, предлагающий арестовывать за наркопреступления без залога

Зеленский внес в Раду законопроект, предлагающий арестовывать за наркопреступления без залога

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает запретить назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Закон предлагает избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Ожидается, что этот закон позволит правоохранительным органам более эффективно противодействовать незаконному распространению на территории Украины наркотиков и психотропных веществ.

Отметим, ранее Зеленский предложил дать право следственному судье не определять размер залога в уголовном производстве. Глава государства внес в Верховную Раду соответствующий проект закона №3915, однако сначала его текст отсутствовал.

Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.

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