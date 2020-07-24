Зеленский обсудил с президентом Египта пребывание украинских туристов
24 июля, 2020, 22:12
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
В контексте вопроса взобновления Египтом туристической деятельности Зеленский отметил необходимость неукоснительного соблюдения высоких санитарных требований в местах отдыха украинских туристов.
«Знаю, что некоторые украинские авиакомпании с 1 июля возобновили чартерные рейсы в международные аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. Египет - это замечательная, очень гостеприимная страна. Особенно ценю решение усилить эпидемический контроль на курортах и покрывать расходы на лечение наших туристов», - отметил Зеленский.
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