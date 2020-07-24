Зеленский обсудил с президентом Египта пребывание украинских туристов

24 июля, 2020, 22:12

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

В контексте вопроса взобновления Египтом туристической деятельности Зеленский отметил необходимость неукоснительного соблюдения высоких санитарных требований в местах отдыха украинских туристов.

«Знаю, что некоторые украинские авиакомпании с 1 июля возобновили чартерные рейсы в международные аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. Египет - это замечательная, очень гостеприимная страна. Особенно ценю решение усилить эпидемический контроль на курортах и покрывать расходы на лечение наших туристов», - отметил Зеленский.