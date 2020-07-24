Из одесского зоопарка сбежали трое павианов

24 июля, 2020, 17:17

24 июля три плащеносных павиана (гамадрила) сбежали из Одесского зоопарка

Об этом сообщил директор зоопарка Игорь Беляков, передает "Думская".

Беляков выдзначив, что одного павиана уже удалось поймать. Еще один бегает по территории зоопарка, а третий успел переместиться на территорию трамвайного депо.

К поискам и задержанию беглецов привлечены сотрудники полиции и спасатели.

Отметим, что самцы павианов могут быть опасными для человека.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb