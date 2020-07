Высокая температура воздуха и дожди с грозами: синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных

24 июля, 2020, 13:44

В субботу в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской, пройдут кратковременные грозовые дожди. В воскресенье дожди ожидаются в Киеве и на Западе

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила эфире Еспресо.TV .

"25-го июля в большинстве областей Украины завтра все же будет преобладать сухая погода, однако в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской, пройдут кратковременные грозовые дожди", - отметила синоптик.

В воскресенье, 26 июля, в западной части Украины дожди могут быть сильными.

По словам Натальи Диденко, температура воздуха выходных ожидается высокой.

В течение дня +25 ... 30 ° C, на юге + 27 ... + 33 ° C. В воскресенье на Западе станет свежее, температура воздуха снизится на 2 ° C.

В Киеве в субботу - без существенных осадков, только вечером и в воскресенье - вероятный дождь с грозой.

Температура воздуха позволит брать минимум вещей на отдых, ожидается + 26 ... + 29 ° C.

