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Espreso.tvОбществоВпервые оцифровано более 140 тыс. документов: мемориальный центр "Бабий Яр" обнародует архивы времен оккупации Киева нацистами

Впервые оцифровано более 140 тыс. документов: мемориальный центр "Бабий Яр" обнародует архивы времен оккупации Киева нацистами

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" оцифровал 140 тыс. секретных архивных материалов времен оккупации Киева нацистами в 1941-1943 годах

Об этом сообщила пресс-служба центра.

Оцифрованные документы вскоре появятся на платформу сайта центра Холокоста, которая будет представлена осенью, а также на сайте Государственного архива Киевской области.

Среди документов, в частности Картотека трудовых регистрационных карточек жителей Киева и Картотека деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации, а также документы органов нацистов.

"Нужно было каждую карточку взять, отсканировать, вернуть обратно. А это документы различных форматов, некоторые из них сложные. Теперь исследователи, ученые, все заинтересованные лица смогут расширить уровень экспертности в генеалогии, узнать какую-то новую информацию о своих родственниках", - отметила руководитель проекту Анна Фурман.

Директор Государственного архива Киевской области Софья Каменева рассказала, что почти все документы оккупационных властей, которые поступили на хранение в архив, были систематизированы и в течение многих лет засекречены советской властью. Доступ к ним был запрещен.

По ее словам, открытие архива позволит обществу изучать документальную базу и заполнять "белые пятна" в истории.

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