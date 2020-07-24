Впервые оцифровано более 140 тыс. документов: мемориальный центр "Бабий Яр" обнародует архивы времен оккупации Киева нацистами
Об этом сообщила пресс-служба центра.
Оцифрованные документы вскоре появятся на платформу сайта центра Холокоста, которая будет представлена осенью, а также на сайте Государственного архива Киевской области.
Среди документов, в частности Картотека трудовых регистрационных карточек жителей Киева и Картотека деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации, а также документы органов нацистов.
"Нужно было каждую карточку взять, отсканировать, вернуть обратно. А это документы различных форматов, некоторые из них сложные. Теперь исследователи, ученые, все заинтересованные лица смогут расширить уровень экспертности в генеалогии, узнать какую-то новую информацию о своих родственниках", - отметила руководитель проекту Анна Фурман.
Директор Государственного архива Киевской области Софья Каменева рассказала, что почти все документы оккупационных властей, которые поступили на хранение в архив, были систематизированы и в течение многих лет засекречены советской властью. Доступ к ним был запрещен.
По ее словам, открытие архива позволит обществу изучать документальную базу и заполнять "белые пятна" в истории.
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