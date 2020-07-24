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Espreso.tvЭкономикаВозобновлено движение 46 пригородных поездов Львовской железной дороги

Возобновлено движение 46 пригородных поездов Львовской железной дороги

Укрзализныця восстанавливает курсирования 46 пригородных поездов территории обслуживания Львовской железной дороги

11 из них отправятся в рейсы уже сегодня, 24 июля, - сообщили в пресс-служба Укрзализныци.

После длительного перерыва из-за пандемии коронавируса и введены карантинные ограничения на территории Львовской железной дороги восстанавливают курсирования пригородных поездов. 11 из них выходят на маршрут уже сегодня, 24 июля, 9 возобновят работу завтра, а остальные -с следующей неделе. До 1 августа обещают восстановить курсирования 46 таких поездов. Поэтому значительно облегчат сообщение между западными областями (а до территории обслуживания Львовской железной дороги, напомним, входят, кроме Львовщины, также Тернопольщина, Ровенская, Волынь, Ивано-Франковская и Закарпатье) Украины и возможность доехать до популярных курортных мест, прежде всего в Карпатах.

На железной дороге отмечают, что во время путешествий пассажиры и железнодорожники обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты.

Поэтому с 24 июля восстановят движение такие пригородные поезда:

  • № 6109 Львов - Мостиска-2 09: 00-11: 03;
  • № 6112 Мостиска-2 - Львов 16: 42-19: 05;
  • № 6437 Коломыя - Ивано-Франковск 21: 05-23: 00;
  • № 6452 Коломыя - Залещики 08: 30-11: 38;
  • № 6451 Залещики - Коломыя 12: 39-15: 38;
  • № 6441 Коломыя - Рахов 09: 05-13: 22;
  • № 6442 Рахов - Коломыя 14: 22-18: 18;
  • № 6092 Львов - Здолбунов 10: 08-14: 31;
  • № 6093 Здолбунов - Львов 09: 30-13: 19;
  • № 6204 Тернополь - Подволочиск 09: 19-10: 35;
  • № 6207 Подволочиск - Тернополь 18: 19-19: 33.

С 25 июля возобновляется курсирование такие пригородные поезда:

  • № 6021 Львов - Сянки 09: 25-13: 50;
  • № 6022 Сянки - Львов 14: 50-19: 30;
  • № 6187 Львов - Мукачево 09: 07-15: 08;
  • № 6506 Мукачево - Стрый 16: 06-19: 50;
  • № 6042 Львов - Тернополь 08: 39-11: 35;
  • № 6045 Тернополь - Львов 16: 30-19: 36;
  • № 6438 Ивано-Франковск - Коломыя 05: 35-07: 50;
  • № 6404/6403 Ивано-Франковск - Яремче 08: 23-10: 20;
  • № 6404/6403 Яремче - Ивано-Франковск 17: 04-19: 00.


С 27 июля вновь будет курсировать поезд до курортного Трускавца № 6008 Трускавец - Львов 05: 46-08: 20.

До 1 августа будет восстановлено курсирование таких поездов:

  • № 6062 Львов - Ходоров 09: 05-11: 18;
  • № 6067 Ходоров - Львов 17: 15-19: 37;
  • № 6051 Стоянов - Львов 04: 58-07: 30;
  • № 6052 Львов - Стоянов 09: 40-22: 13;
  • № 6081 Ходоров - Стрый 05: 54-07: 00;
  • № 6086 Стрый - Ходоров 20: 20-21: 30;
  • № 6132 Самбор - Стрый 04: 46-07: 20;
  • № 6135 Стрый - Самбор 17: 58-20: 03;
  • № 6131 Стрый - Самбор 05: 25-07: 38;
  • № 6136 Самбор - Стрый 17: 15-19: 30;
  • № 6001 Рава Русская - Львов 04: 43-06: 52;
  • № 6006 Львов - Рава Русская 20: 45-23: 00;
  • № 7001 Львов - Мукачево 07: 15-11: 29;
  • № 7002 Мукачево - Львов 15: 56-20: 08;
  • № 6123 Львов - Стекло 17: 23-18: 48;
  • № 6124 Стекло - Львов 19: 00-20: 28;
  • № 6370 Стоянов - Киверцы 04: 10-07: 20;
  • № 6369 Кварц - Стоянов 20: 52-23: 52;
  • № 6323 Олевск - Сарны 04: 00-06: 19;
  • № 6326 Сарны - Олевск 20: 31-23: 52;
  • № 6341/6342 Сарны - Здолбунов 06: 29-09: 20;
  • № 6519/6520 Мукачево - Ужгород - Сянки 08: 25-10: 32/10: 40-13: 40;
  • № 6565/6566 Сянки - Ужгород - Мукачево 14: 05-17: 05/17: 15-19: 14;
  • № 6576 Батево - Солотвино 07: 30-12: 40;
  • № 6593 Солотвино - Батево 17: 12-23: 10.

Напомним, назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области отдельно.

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