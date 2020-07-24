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Espreso.tvОбществоВОЗ: миру в ближайшем будущем не удастся уничтожить коронавирус

ВОЗ: миру в ближайшем будущем не удастся уничтожить коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мировое сообщество еще нескоро сможет преодолеть пандемию нового коронавируса

Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Мы должны научиться жить с этим вирусом", - сказал он.

По его словам, в обозримом будущем не удастся уничтожить или нейтрализовать новый коронавирус.

"Все очень устали, все уже просто изнемогают, все хотят вернуться к нормальной жизни - и мы, между прочим, тоже ... К сожалению, в условиях кризиса пока вирус диктует, как нам жить. Но мы должны сами контролировать собственное будущее, а это можно сделать, только если мы победим вирус ", - отметил он.

Райан призвал страны мира использовать все доступные меры для разрыва цепочек заражения.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил , что пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, некоторые жизни она разрушила.

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