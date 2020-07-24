ВОЗ: миру в ближайшем будущем не удастся уничтожить коронавирус
Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
"Мы должны научиться жить с этим вирусом", - сказал он.
По его словам, в обозримом будущем не удастся уничтожить или нейтрализовать новый коронавирус.
"Все очень устали, все уже просто изнемогают, все хотят вернуться к нормальной жизни - и мы, между прочим, тоже ... К сожалению, в условиях кризиса пока вирус диктует, как нам жить. Но мы должны сами контролировать собственное будущее, а это можно сделать, только если мы победим вирус ", - отметил он.
Райан призвал страны мира использовать все доступные меры для разрыва цепочек заражения.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил , что пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, некоторые жизни она разрушила.
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