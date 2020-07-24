Военный из Тернопольщины застрелился по неосторожности
Об этом в Facebook сообщает 44-я отдельная артиллерийская бригада, которая дислоцируется в Тернополе.
Отмечается, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование.
По данным пресс-службы артиллерийской бригады, солдат Михаил Воронский, 1966 года рождения, уроженец Залещицкого района Тернопольской области. Проходил службу по контракту в воинской части А3215 с февраля 2020 году на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений. Ветеран-афганец, активный участник Революции Достоинства, во время службы зарекомендовал себя с положительной стороны.
В последний путь проведут Михаила Воронского в его родном селе Добривляны, что в Залищицком районе на Тернопольщине.
Выражаем соболезнования родным и близким связи со смертью военнослужащего службы по контракту, солдата Михаила ...Опубликовано 44 отдельная артиллерийская бригада пятницу, 24 июля 2020
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