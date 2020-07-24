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Espreso.tvОбществоВоенный из Тернопольщины застрелился по неосторожности

Военный из Тернопольщины застрелился по неосторожности

Военнослужащий-контрактник из Тернопольской области умер от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием

Об этом в Facebook сообщает 44-я отдельная артиллерийская бригада, которая дислоцируется в Тернополе.

"Выражаем соболезнования родным и близким в связи со смертью военнослужащего службы по контракту, солдата Михаила Воронского. По предварительным данным, военнослужащий умер от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование.

По данным пресс-службы артиллерийской бригады, солдат Михаил Воронский, 1966 года рождения, уроженец Залещицкого района Тернопольской области. Проходил службу по контракту в воинской части А3215 с февраля 2020 году на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений. Ветеран-афганец, активный участник Революции Достоинства, во время службы зарекомендовал себя с положительной стороны.

В последний путь проведут Михаила Воронского в его родном селе Добривляны, что в Залищицком районе на Тернопольщине.

Выражаем соболезнования родным и близким связи со смертью военнослужащего службы по контракту, солдата Михаила ...

Опубликовано 44 отдельная артиллерийская бригада пятницу, 24 июля 2020

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