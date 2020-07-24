Во Львове угарным газом отравилась двухлетняя девочка
Об этом информируют в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передает "Эспрессо-Запад"
Состояние пострадавших - средней тяжести, их госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу и Львовскую областную детскую клиническую больницу "Охматдет".
В ЛОГА добавляют, что квартира, в которой проживали пострадавшие, оборудована ПГ-4 и газовой колонкой. Сейчас подачу газа в квартиры временно прекращено, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Добавим, что с начала года во Львове произошло 37 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 83 человека, из них 25 - дети. Три человека погибли. Все случаи отравления произошли из-за несоблюдения правил безопасности пользования газовыми приборами.
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