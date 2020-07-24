Во Львове угарным газом отравилась двухлетняя девочка

24 июля, 2020, 11:03

В Галицком районе Львова сегодня ночью угарным газом отравились два человека: 20-летняя женщина и 2-летняя девочка

Об этом информируют в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передает "Эспрессо-Запад"

Состояние пострадавших - средней тяжести, их госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу и Львовскую областную детскую клиническую больницу "Охматдет".

В ЛОГА добавляют, что квартира, в которой проживали пострадавшие, оборудована ПГ-4 и газовой колонкой. Сейчас подачу газа в квартиры временно прекращено, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Добавим, что с начала года во Львове произошло 37 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 83 человека, из них 25 - дети. Три человека погибли. Все случаи отравления произошли из-за несоблюдения правил безопасности пользования газовыми приборами.