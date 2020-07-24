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Espreso.tvОбществоВНО по украинскому языку и литературе провалили более 8% участников, по истории Украины - более 13%

ВНО по украинскому языку и литературе провалили более 8% участников, по истории Украины - более 13%

На ВНО-2020 низкий процент непроходимого балла по биологии, самый высокий - по истории Украины

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог "сдал / не сдал" не преодолели:

  • по украинскому языку и литературе 8,32% лиц,
  • по истории Украины - 13,19%,
  • по английскому языку - 7,35%,
  • испанского языка - 11,3%,
  • немецкого языка - 11,4%,
  • французского языка - 7,8%,
  • по биологии - 5,51%.

Отмечается, что члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по украинскому языку и литературе, что соответствует 22 тестовым баллам, по истории Украины - 25, из иностранных языков - 17, из биологии - 22. Для лиц, которые получали полное общее среднее образование на языке, не относится к славянской группе языков, или на языке коренных народов, установлено адаптивный порог, соответствует 15 баллам.

 

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