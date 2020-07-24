ВНО по украинскому языку и литературе провалили более 8% участников, по истории Украины - более 13%
24 июля, 2020, 14:47
На ВНО-2020 низкий процент непроходимого балла по биологии, самый высокий - по истории Украины
Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.
От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог "сдал / не сдал" не преодолели:
- по украинскому языку и литературе 8,32% лиц,
- по истории Украины - 13,19%,
- по английскому языку - 7,35%,
- испанского языка - 11,3%,
- немецкого языка - 11,4%,
- французского языка - 7,8%,
- по биологии - 5,51%.
Отмечается, что члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по украинскому языку и литературе, что соответствует 22 тестовым баллам, по истории Украины - 25, из иностранных языков - 17, из биологии - 22. Для лиц, которые получали полное общее среднее образование на языке, не относится к славянской группе языков, или на языке коренных народов, установлено адаптивный порог, соответствует 15 баллам.
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