Власти Чикаго демонтировали две статуи Колумба по требованию протестующих

24 июля, 2020, 21:10

Власти города Чикаго демонтировали две статуи Христофора Колумба. После недели массовых протестов власти пошла на уступки протестующим с целью "всестороннего общественного диалога"

Об этом сообщает LBC News.

"Две статуи Христофора Колумба были временно демонтированы в Чикаго", - говорится в сообщении.

Первую статую известного итальянского путешественника в чикагском Грант-парке демонтировали сегодня утром, через неделю после того, как протестующие пытались свергнуть памятник, и подрались с полицией.

За считанные часы после этого вторую статую Колумба также демонтировали в парке Арриго в чикагском микрорайоне Малая Италия.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут приказал сделать это "для защиты общественной безопасности и сохранения безопасного пространства для всестороннего и демократического общественного диалога о символике в нашем городе".

Противоречивые памятники были демонтированы после "консультаций с различными заинтересованными сторонами".

Волна протестов прокатилась США в связи с гибелью 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В сеть попало видео, как при задержании офицер полиции прижимает коленом к асфальту шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий правоохранителей. Четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены.

Офицер Дерек Шовин, который фигурирует в скандальном видео, был арестован. Ему предъявлены обвинения в убийстве. Впоследствии начались протесты с требованиями убрать статуи известных личностей, которых протестующие обвиняли в причастности к расистским действиям.

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