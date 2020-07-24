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Espreso.tvОбществоВероятного сообщника луцкого террориста арестовали с правом залога в 175 тыс. грн

Вероятного сообщника луцкого террориста арестовали с правом залога в 175 тыс. грн


фото: прокуратура
24 июля мужчине, которого подозревают в отправке Максиму Кривошу гранаты по почте, суд назначил 60 суток ареста с правом залога

Соответствующее решение принял Орджоникидзевский райсуд Харькова, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 грн", - написал Чубенко.

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Чубенко отметил, что после установления контакта между "луцким террористом" и харьковчанином правоохранители провели обыски у последнего. В ходе них найдено 3 пистолета, гранаты и патроны. 23 июля харьковчанину объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием).

Информация о возможной продаже оружия через почтовые отправления сейчас проверяется досудебным расследованием. Подозреваемый утверждает, что отправлял монеты.

Напомним, в Харькове сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который имел контакты с нападавшим в Луцке Максимом Кривошем.

Задержанный в Харькове мужчина, по версии следствия, по почте прислал подозреваемому в захвате заложников Максиму Кривошу гранату

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