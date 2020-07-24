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Espreso.tvОбществоВеликобритания и США обвинили Россию в использовании противоспутникового оружия в космосе

Великобритания и США обвинили Россию в использовании противоспутникового оружия в космосе

США и Великобритания обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия в космосе

Об этом сообщает The Guardian.

Генерал Джон Рэймонд, глава новых космических сил США, заявил, что испытание снаряда, проведенное 15 июля, было "еще одним свидетельством продолжающихся усилий России по разработке и испытанию систем космического базирования и соответствовало опубликованной Кремлем военной доктрине применения оружия, которое подвергает риску космические активы США и союзников ".

Он сказал, что оружие было запущено с одного из двух спутников, которые маневрировали рядом с правительственным спутником США в начале этого года. Россия настаивала на том, что ее космическая деятельность носит исключительно мирный характер, но, по словам Рэймонда, деятельность космического аппарата, который участвовал в запуске, не соответствует его официальному назначению в качестве инспекционного спутника.

Глава космического управления Великобритании Харви Смит заявил: "Мы обеспокоены тем, как Россия испытала один из своих спутников, запустив снаряд с характеристиками оружия".

"Действия такого рода угрожают мирному использованию космоса и могут привести к образованию мусора, который может представлять угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит мир. Мы призываем Россию избегать дальнейших подобных испытаний", - сказал он.

"Мы также призываем Россию продолжать конструктивную работу с Британией и другими партнерами по поощрению ответственного поведения в космосе", - добавил Смит.

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