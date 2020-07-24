В Израиле тестируют устройство, которое может обнаружить коронавирус за 30 секунд

24 июля, 2020, 17:59

Израильская стартап-компания NanoScent и Медицинский центр Шиба проводят испытание инновационного устройства, способного обнаружить коронавирус в течение 30 секунд

Об этом сообщает medicalxpress.

Человек выдыхает воздух в пластиковый пакет с сенсорными чипами, которые способны "уловить запах" вируса.

Дело в том, что, наряду с такими симптомами, как высокая температура или нарушение функции легких, вирусы изменяют запах тела и дыхания. После анализа дыхания примерно 1000 израильских пациентов с COVID-19 фирма NanoScent смогла обнаружить запахи, связанные с вирусом.

"У каждой болезни есть свои особенности, некоторые из них несущественные, другие - значительные. COVID-19 поражает верхние отделы дыхательной системы, то есть носовую полость, легкие и миндалины", - сообщил главный исполнительный директор NanoScent Орен Гавриэль.

Он также пояснил, что некоторые исследования, проведенные в лаборатории и на свиньях, показали, что с помощью анализа назального секрета можно обнаружить других представителей семейства коронавирусов, таких как SARS-CoV и MERS-CoV, на ранних стадиях.

"С биологической точки зрения, различные вирусы поражают различные области тела. Коронавирус развивается в носовой полости. Поэтому запах носового дыхания инфицированного человека меняется", - сообщил Гавриэль.

Новый респираторный тест не заменит лабораторные, но является инструментом массового скрининга, который может помочь людям найти "уверенность, чтобы вернуться и действовать, как обычно".

Тест начинается с нескольких вопросов о влиянии COVID-19 и симптомах, которые отражаются на телефоне человека, который проводит процедуру.

Затем испытуемые вдыхают через нос, задерживают дыхание, закрывают одну ноздрю и выдыхают через другую в небольшую емкость, которая называется "Воздушная ловушка". Эта ловушка вставляется в "Scent Reader", маленькое прямоугольное устройство, которое тихо завибрирует, высасывая воздух из пакета. Через несколько секунд результаты появляются на телефоне.

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