 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ВСУ обнаружили 17 новых случаев COVID-19 за сутки

В ВСУ обнаружили 17 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на 10.00 24 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 147 военнослужащих

Об этом сообщает Командование Медицинских Сил.

"По состоянию на 10.00 24 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 147 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 565 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 411 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 16 человек ", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Киевская больница - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 14 человек (Киевская область - 3 военнослужащих, Львовская область - 4 военнослужащего, Черниговская область - 1 военнослужащий, Черновицкая область - 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Одесская область - 1 военнослужащий, Сумская область - 1 военнослужащий ).

Сообщается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

24 июля, 2020 пятница

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать