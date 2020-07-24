В ВСУ обнаружили 17 новых случаев COVID-19 за сутки

24 июля, 2020, 12:22

По состоянию на 10.00 24 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 147 военнослужащих

Об этом сообщает Командование Медицинских Сил.

"По состоянию на 10.00 24 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 147 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 565 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 411 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 16 человек ", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Киевская больница - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 14 человек (Киевская область - 3 военнослужащих, Львовская область - 4 военнослужащего, Черниговская область - 1 военнослужащий, Черновицкая область - 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Одесская область - 1 военнослужащий, Сумская область - 1 военнослужащий ).

Сообщается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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