В стамбульском соборе Святой Софии впервые за 86 лет начинают мусульманские богослужения

24 июля, 2020, 12:25

В здании собора Святой Софии в Стамбуле пройдет пятничная молитва впервые с тех пор, как знаменитый музей был снова преобразован в мечеть

Об этом сообщает BBC .

"Мусульмане взволнованы, все хотят быть на открытии", - сказал в четверг губернатор Стамбула Али Ерликая.

1500-летний объект Всемирного наследия ЮНЕСКО стал музеем в 1934 году.

Но в начале этого месяца турецкий суд отменил статус музея Святой Софии, заявив, что его использование как нечто иное, чем мечеть, является "юридически невозможным".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда объявил, что собор будет использоваться в качестве мечети для пятничной молитвы с 24 июля.

Эрдоган заявил, что собор Святой Софии останется открытым для всех мусульман, немусульман и посетителей

Этот шаг был раскритикован религиозными и политическими лидерами во всем мире.

Собор Святой Софии был построен как православный христианский собор и впервые превращен в мечеть после османского завоевания девять веков спустя.

В телевизионном обращении в четверг губернатор Ерликая призвал тех, кто планирует посетить молитвенное служение в пятницу, иметь с собой "маски для лица, молитвенный коврик, терпение и понимание", поскольку будут приняты меры, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса.

Министр по делам религий Турции Али Эрбас заявил, что около 1000 человек смогут посетить молитву в Святой Софии.

Напомним, 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети .

11 июля Евросоюз раскритиковал Турцию за превращение Собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Вселенский патриарх Варфоломей сказал , что шокирован заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о превращении собора Святой Софии в мечеть.

Варфоломей сказал Папа Римский Франциск заявил , что решение Турции, которым собор Святой Софии в Стамбуле был лишен статуса музея и превращен в мечеть, вызывает печаль.

Председатель Всемирного совета церквей Иоанн Саук написал письмо президенту Турции Реджеп Тайип Эрдоган с просьбой пересмотреть решение о лишении Айя-Софии статуса музея.