В Москве начались массовые драки армян и азербайджанцев. ВИДЕО

24 июля, 2020, 16:30

На фоне пограничного военного конфликта Азербайджана и Армении в Москве между диаспорами обеих стран начались этнические столкновения

Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщается, задержаны по крайней мере 13 участников столкновений. У одного из них - резаная рана плеча.

"Драка, кстати, далеко не первая за последнее время в Москве, по словам участников поединка, началась из-за главного вопроса современности: "Чей Карабах?" - говорится в сообщении одного из Телеграмм-каналов

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