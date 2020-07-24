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Espreso.tvОбществоВ Киеве задержали мужчину, который под предлогом обмена валют завладел $30 тыс.

В Киеве задержали мужчину, который под предлогом обмена валют завладел $30 тыс.

В Киеве оперативники Нацполиции задержали мужчину, который ограбил киевлянина, устроив фиктивный пункт обмена валют

Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В ходе реализации оперативной информации сотрудники столичного главка задержали мужчину за ограбление киевлянина. В помещении на Вознесенском спуске он устроил фиктивный пункт обмена валют и завладел деньгами киевлянина", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции Антон Кабиченко, правоохранители установили, что мужчина нашел в Интернет сети объявление об обмене валют по выгодному курсу и договорился о встрече:

"Мы установили, что киевлянин прибыл в центр столицы, чтобы обменять деньги. Когда он получил 30 тыс. долларов США псевдокасир вырвал из рук деньги и через тайный выход вышел во двор здания. После этого злоумышленник пытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан оперативниками", - сказал Кабиченко.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Запорожской области. Установлено, что он судим за сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

"С места происшествия мы изъяли деньги, мобильный телефон, резиновые перчатки, счетный аппарат, монитор и инкассаторские сумки. Начато уголовное производство по части пятой статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявили о подозрении в совершении преступления, ему грозит до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества ", - добавил правоохранитель.

В настоящее время правоохранители проводят следственные и розыскные действия, чтобы установить соучастников преступления и причастность их к другим аналогичным преступлениям.

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