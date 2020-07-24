В Киеве задержали мужчину, который под предлогом обмена валют завладел $30 тыс.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В ходе реализации оперативной информации сотрудники столичного главка задержали мужчину за ограбление киевлянина. В помещении на Вознесенском спуске он устроил фиктивный пункт обмена валют и завладел деньгами киевлянина", - говорится в сообщении.
Как рассказал заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции Антон Кабиченко, правоохранители установили, что мужчина нашел в Интернет сети объявление об обмене валют по выгодному курсу и договорился о встрече:
"Мы установили, что киевлянин прибыл в центр столицы, чтобы обменять деньги. Когда он получил 30 тыс. долларов США псевдокасир вырвал из рук деньги и через тайный выход вышел во двор здания. После этого злоумышленник пытался скрыться с места совершения преступления, но был задержан оперативниками", - сказал Кабиченко.
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Запорожской области. Установлено, что он судим за сбыт наркотических средств и психотропных веществ.
"С места происшествия мы изъяли деньги, мобильный телефон, резиновые перчатки, счетный аппарат, монитор и инкассаторские сумки. Начато уголовное производство по части пятой статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявили о подозрении в совершении преступления, ему грозит до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества ", - добавил правоохранитель.
В настоящее время правоохранители проводят следственные и розыскные действия, чтобы установить соучастников преступления и причастность их к другим аналогичным преступлениям.
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